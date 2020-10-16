1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süper Lig'de virüs şoku... Hatayspor'da 13 kişi pozitif

Atakaş Hatayspor'da, 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi
 16 Ekim 2020 18:39
+Aa- Yazdır
Süper Lig'de virüs şoku... Hatayspor'da 13 kişi pozitif

ATAKAŞ HATAYSPOR

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi futbolcu, teknik ekip ve personele yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığını söyledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısının arttığını aktaran Vardı, şunları kaydetti:

"Atakaş Hatayspor'da yapılan Kovid-19 testlerinde, maalesef 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzda daha virüse rastlanmıştır. Toplam 17 futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanımızın testleri de bugün itibarıyla pozitif çıkmıştır. Atakaş Hatayspor'un bu zor günlerinde herkesten dua bekliyoruz. Bundan sonra top federasyonda. Federasyonumuzun vereceği kararlar doğrultusunda pazar günü oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı netleşecektir."

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor, yapılan rutin korona virüs testlerinde 4 futbolcunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

HES KABLO KAYSERİSPOR

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulandı.

Oyuncunun testi pozitif çıkıp, gerekli tedavisine hemen başlandı.

Kayseri temsilcisinde dün ve geçen hafta olmak üzere 2 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Süper Lig ekibinde virüs şoku! Sayı 6'ya yükseldi
15 Ekim 2020 14:09		 A Milli Takım Sırbistan'la yenişemedi
14 Ekim 2020 23:40
Beşiktaşlı futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
14 Ekim 2020 21:33		 Ali Koç: Ekonomik gidişat kulüplerin satılmasını mecbur kılabilir
14 Ekim 2020 15:08
'Dört büyükler'in borcu 13 milyar lirayı aştı
13 Ekim 2020 19:05		 Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı
13 Ekim 2020 17:20
Türkiye-Sırbistan maçında seyirci kararı
13 Ekim 2020 17:12		 BJK yönetimi, Fikret Orman'ın üyelikten ihracını istiyor
13 Ekim 2020 14:10
TFF seyirci kararını açıkladı
10 Ekim 2020 17:49		 Marcao'dan milli futbolcuya tokat!
10 Ekim 2020 09:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:03 - Ak Partili vekil Markar Esayan hayatını kaybetti18:56 - Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 3 kişiye adli kontrol18:45 - FETÖ sanığı eski polisin cezasına 'etkin pişmanlık indirimi'18:41 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:39 - Süper Lig'de virüs şoku... Hatayspor'da 13 kişi pozitif18:36 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
18:22 - Yeni kanun teklifi Meclis'te... Kısa çalışma ödeneği uzatılıyor18:17 - Sağlık çalışanlarına dehşeti yaşatanlar 8 yılla yargılanacak18:02 - Dört ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı17:55 - Çeyrek altın haftayı 783 TL'den tamamladı17:51 - Facebook'ta ve eczanede Kovid-19 testi satan şüpheliler yakalandı17:45 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:38 - Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı17:20 - Başsavcılık, Kadir Şeker'e verilen cezaya itiraz etti17:15 - Figen Yüksekdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaretten' ceza talebi17:12 - Dışişleri, Ermenistan'ın Nahçıvan'a saldırısını kınadı17:05 - Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış
16:58 - İl Sağlık Müdüründen 'maske' uyarısı: Hem koronadan hem gripten korur
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Belediye başkanının kızı 69 puanla belediyede memur oldu
Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi
S-400 hava savunma sistemi füzesi ilk kez ateşlendi
EGM'den 'sınav soruları'nı sendika hazırladı iddiasına cevap... Paylaşım yapan sendika üyesi açığa alındı
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
KHK ile ihraç edilen memur, tüm hizmet süreleri memurluk ise emekli ikramiyesi alabiliyor, değilse alamıyor
Piyasada Klonlu cep patlaması yaşanıyor
AYM'deki toplantıda ne konuşuldu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gümbet 2
16.10.2020 fenerbahçe vs bayern münih maçı 1
deniz baykal'ın kızının parti kuracağı iddiası 2
Amerikadaki bilim insanlarımız 1
Buşmanlar 1
istasyondaki pastane 1
Sarah ve Musa 2
Farid farjad 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
Mencilis mağarası 1
SON İLANLAR
Gündoğmuş Belediyesi 36 Geçici İşçi Alacak
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam