Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı
|16 Ekim 2020 17:38
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.
Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
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