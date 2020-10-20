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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun başkanı var mı?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Müfettiş yardımcısı adaylarını 7 aydır bekletiyor.
 20 Ekim 2020 12:00
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun başkanı var mı?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6 Kasım 2019 tarihinde ilana çıkarak, 7 müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu.

14 Aralık 2019 tarihinde yazılı sınavı, 3 Şubat 2020 tarihinde sözlü sınavı yapıldı. 24 Şubat 2020 tarihinde ise nihai başarı listesi yayımlandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Müfettiş yardımcısı adayları 7 aydır atama tebligatını bekliyor.

Atamaya hak kazanan aday sayısı çok az olduğu için seslerini de duyuramıyor.

Bakanlık bünyesinde ihdas edilen KPSS A grubu diğer kadroların atamaları yapılmasına karşın; TİTCK bünyesinde ihdas edilen müfettiş yardımcılarının atamalarının neden yapılmadığına yönelik bir açıklama hala yapılmış değil.!
Memurlar.Net - Özel

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