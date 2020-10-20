Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun başkanı var mı?
|20 Ekim 2020 12:00
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 6 Kasım 2019 tarihinde ilana çıkarak, 7 müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu.
14 Aralık 2019 tarihinde yazılı sınavı, 3 Şubat 2020 tarihinde sözlü sınavı yapıldı. 24 Şubat 2020 tarihinde ise nihai başarı listesi yayımlandı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Müfettiş yardımcısı adayları 7 aydır atama tebligatını bekliyor.
Atamaya hak kazanan aday sayısı çok az olduğu için seslerini de duyuramıyor.
Bakanlık bünyesinde ihdas edilen KPSS A grubu diğer kadroların atamaları yapılmasına karşın; TİTCK bünyesinde ihdas edilen müfettiş yardımcılarının atamalarının neden yapılmadığına yönelik bir açıklama hala yapılmış değil.!
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