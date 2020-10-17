1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına dair kanun teklifi neler getiriyor?

Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına dair kanun teklifi neler getiriyor?
 17 Ekim 2020 00:12
+Aa- Yazdır
Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına dair kanun teklifi neler getiriyor?

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ NE GETİRİYOR ?

Mahmut ESEN

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanmış "Türkiye Çevre Ajansı Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 12.10.2020 tarihinde TBMM Başkanlığına verilmiştir.

Torba yasa tekniğine göre hazırlanmış 37 maddeden oluşan Teklif içeriğinde: 10 maddelik yeni/özel düzenleme yapılmış, ayrıca 8 kanunda ek/değişiklik yapılmıştır.

Teklif içeriği özetle aşağıya çıkarılmıştır.

1-Çevre kirliliğinin önlenilmesine,yeşil alanların korunması/iyileştirilmesine katkı bakımından, sanayi üretiminde kullanılan malların geri dönüşümlerinin sağlanması, atıklardan yararlanılması için ulusal ölçekte depozito sistemi kurulmasını gerçekleştirmek amacıyla kamu tüzel kişiliğine sahip Türkiye Çevre Ajansı kurulmaktadır.

2- Elektrikli skuterlerin konulduğu yerlerden (otoparklardan) Belediye Gelirleri Kanununa göre işgal harcı alınacaktır.

3- 2872 sayılı Çevre Kanununda çok yönlü ek/değişiklikler yapılmıştır.

(-Çevrenin korunmasına yönelik genel ilkeler Türkiye Kalkınma Ajansının (TKA) kuruluş amaçlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

- Tüm faaliyet için Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporu alınması koşulu getirilmiştir. (ÇED gerekli değildir kararı verilmesi uygulaması kaldırılmaktadır.)

- Evsel katı atık bertaraf tesislerini kurma konularında ( belediyelere ek olarak) atıksu altyapı kooperatiflerine de yetki verilmiştir. Atıkların değerlendirilmesi konusunda yeni düzenlemeler getirilmiş, idari para cezalarında ek/değişiklikler yapılmıştır.

- Ambalajlar için depozito uygulaması 1.1.2022 tarihinde başlatılacaktır.

- Ürünlerde (gönüllülük esaslı) çevre etiketi uygulaması getirilmiştir.)

-Motor yağı değişimi yetkili işletmelerde yapılacak veya atık yağların teslimi yapılacaktır.)

4-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda ek/değişiklikler yapılmıştır.

( Bu bağlamda;

-Tanımlar maddesine elektrikli skuter, bisiklet şeridi kavramları eklenmiş, bisiklet yolu tanımı yeniden düzenlenmiştir.

- Bisiklet yolu ve gürültü bariyeri yapmak; uygun yerlerde banketleri bisiklet yolu olarak işaretlemek işleri Karayolları Gn.Md. görevleri arasına alınmıştır.

- Elektrikli bisiklet/ e-skuter kullanılması için 15 yaşını bitirmek koşulu getirilmiş, sürücülerin ve yayların uyacakları bazı kurallar belirlenmiştir.)

5- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda bazı ek/değişikler yapılmıştır.

(-Bisiklet yolu/şeritleri, gürültü bariyeri yapımı, bakım onarımları, bisikletler için park yerleri ile şarj istasyonları kurulması vb. konular belediye görevleri arasına alınmaktadır. ( Paralel değişiklikler ilgili kanunlarda belediyeler ve il özel idareleri içinde yapılmıştır.)

İlçe belediyelerinin otopark yapmak şeklindeki görevleri , "bölge otoparkı, kapalı/açık otopark yapmak, yaptırma,işletmek ve ruhsat vermek" şeklinde genişletilmiştir. ( Dolaysıyla otoparklar konusunda büyükşehir belediyelerinin gelirleri ve yetkileri kısıtlanmaktadır.)

-Bisikletli ulaşımın yaygınlaşması için bisikletli ana ulaşım planı hazırlanacaktır.

-Belediyelerin otopark gelirleri, 5 yıllık süre ile bölge otoparkları arsalarının kamulaştırma bedeli ödemelerinde kullanılacaktır. )
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeni kanun teklifi Meclis'te... Kısa çalışma ödeneği uzatılıyor
16 Ekim 2020 18:22		 'Sigara paketine depozito gelebilir'
16 Ekim 2020 08:25
Kovid-19 'meslek hastalığı' kabul edilsin
16 Ekim 2020 08:20		 Türkiye Çevre Ajansı'nın yapısı tartışılıyor
16 Ekim 2020 07:47
Erdoğan'ın talimatiyla hobi bahçeleri ile ilgili teklif geri çekildi
15 Ekim 2020 08:50		 Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren yasa teklifi Meclis'te
12 Ekim 2020 11:46
YÖK Kanunu'nda değişiklik
07 Ekim 2020 19:48		 Torba teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi
06 Ekim 2020 23:18
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
06 Ekim 2020 22:11		 Cumhurbaşkanı kararıyla ayrı birer şirket kurulabilecek
05 Ekim 2020 20:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:12 - Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına dair kanun teklifi neler getiriyor?00:09 - 17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Vakıf üniversitesi personeline ceza soruşturması açılabilir mi?23:47 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:41 - Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor23:39 - Gardiyanın cezaevi lojmanında sır intiharı
23:38 - Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı23:32 - Meral Akşener: AYM üyesi Engin Yıldırım istifa etmeli23:30 - FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı23:27 - KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Tatar: Esareti değil, cesareti seçin23:20 - Türkiye'den Yunan Bakanın sözlerine sert tepki23:08 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilerle Kovid-19 tedbirlerini görüştü
23:06 - Koca'dan, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesine ziyaret22:59 - BİLSEM'deki öğretmenlerin %61'i yüksek lisans mezunu22:55 - Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü22:50 - Pentagon'dan S-400 açıklaması: Aktif hale getirilmemeli22:38 - İzmir Valisi uyardı: Vaka sayılarında artış devam ediyor
22:36 - Darbecilere vurulacak hedefleri ileten sanık, ses kayıtlarını inkar etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vakıf üniversitesi personeline ceza soruşturması açılabilir mi?
Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına dair kanun teklifi neler getiriyor?
17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım 2
ayın 15i 4
lorenzo brown 1
15.10.2020 zalgiris vs anadolu efes maçı 1
Mencilis mağarası 1
14.10.2020 türkiye vs sırbistan maçı 1
seyşeller 1
tatari 1
rıht 1
Doğu karadenizde cümle yapısı 1
SON İLANLAR
Gündoğmuş Belediyesi 36 Geçici İşçi Alacak
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam