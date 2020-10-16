Sağlık çalışanlarına dehşeti yaşatanlar 8 yılla yargılanacak
|16 Ekim 2020 18:17
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Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020 akşamı sağlık personelinin kendilerini korumak için kapıyı tutmak zorunda kaldıkları olayları çıkaran 5 kişiye, 8,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'un hazırladığı iddianamede olay günü saat 17.30 sularında silahlı saldırı sonucu yaralanan Fırat Öztaş ile abisi Ahmet Öztaş'ın Keçiören'deki hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.
Ahmet Öztaş'ın acil servisteki bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilen iddianamede, ailesinin ve yakınlarının bunu kabullenemeyerek, taşkınlık yapmaya başladıkları, acil servisin kırmızı alanına bağırıp çağırarak geçmeye çalıştıkları, ısrarla cenazeyi görmek istedikleri ifade edildi.
Hastane görevlilerinin, olayın adli boyut taşıması nedeniyle cenazeyi gösteremeyeceklerini bildirmelerine rağmen, sanık Fırat Öztaş, arkadaşı Soykan Kamay, Muhammed Devran Özel, Yasin Özel, Memet Sadik Özel ve suça sürüklenen çocuk B.O'nun acil servis kırmızı alan kapısına dayanarak içeri girmeye çalıştıkları bildirilen iddianamede, özel güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettikleri kaydedildi.
Sanıkların içeri girmesinden endişelenen doktor ve hemşirelerin kapının açılmasını önlemek ve kendilerini korumak için kapının arkasına travma tahtaları koydukları ve bedenleriyle barikat kurdukları ifade edilen iddianamede, sanıkların ise bu sırada "Açın kapıyı. Sizi öldürürüz, Kardeşimizi yaşatmadınız. Biz de sizi yaşatmayacağız." dedikleri aktarıldı.
Sanıklardan Fırat Öztaş, Muhammed Devran Özel ve Soykan Kamay'ın ayrıca acil servis kapısına tekme ve yumruk atarak zarar verdikleri belirtilen iddianamede, hastaneye gelen polisin müdahalesiyle sanıkların saldırgan tavırlarının engellendiği, sağlık çalışanlarının emniyetli bir yere alındığı bildirildi.
Kurum adına Başhekim Dr. Davut Akduman'ın şikayetçi olduğuna yer verilen iddianamede, sanıklardan Fırat Öztaş, Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel'in "kamu malına zarar vermek" ve "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 8 yıl 6'şar aya, Yasin Özel ve Memet Sadik Özel'in ise "sağlık personeline görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi.
- Tutuklu sanıklar tahliye edildi
Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken, delillerin toplanmasını, tutukluluğun tedbir olmasını ve gelinen aşamada adli kontrol kararının yeteceğini değerlendirerek, olayla ilgili tutuklanan Muhammed Devran Özel ve Soykan Kamay'ın tahliyelerine karar verdi.
Bu sanıkların, haftada iki gün karakola imza vermesini kararlaştıran mahkeme, davayı 6 Ocak 2021'de görmeye başlayacak.
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