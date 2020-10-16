Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
|16 Ekim 2020 18:41
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,32, dolar/TL yüzde 0,19 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,25, avro/TL yüzde 0,49 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.169,12, en yüksek 1.193,83 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,32 artarak 1.192,73 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,25 kayıpla 483,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,54 azalışla 3.195,00 liraya geriledi. Geçen hafta 793,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 783,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,19 değer kazanarak 7,9040 liraya yükselirken, avro yüzde 0,49 azalışla 9,2710 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,56, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,46 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,64 ile hisse senedi fonları oldu.
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