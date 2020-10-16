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FETÖ sanığı eski polisin cezasına 'etkin pişmanlık indirimi'

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis tutuklu sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi
 16 Ekim 2020 18:45
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FETÖ sanığı eski polisin cezasına 'etkin pişmanlık indirimi'

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski polis tutuklu sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanık S.K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık S.K. savunmasında, önceki aşamalarda detaylı beyanlarda bulunduğunu, emniyette verdiği ifadesindeki ayrıntılı beyan ve teşhislerinin geçerli olduğunu belirterek, "Bu ifadem ve teşhisim doğrudur. 2009 yılında sohbet toplantılarına katılmaya başladım. ByLock programını benim telefonuma İstanbul'da beraber çalıştığımız M.Y. isimli kişi yükledi. Örgüt üyeleri burs adı altında benden para istediler. Fakat ben bunu kabul etmedim. Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.''

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın emniyet ve mahkeme aşamalarında tutarlı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği sanık S.K'nin cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın tahliyesine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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