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Yeni hasta sayısı 1800'ü geçti

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu. 73 kişi hayatını kaybetti
 16 Ekim 2020 19:59
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Yeni hasta sayısı 1800'ü geçti

Sağlık Bakanlığı 16 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu,

73 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1445 oldu, son 24 saatte 1419 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 301 bin 98'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız. http://covid19.saglik.gov.tr' ifadelerini kullandı.

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