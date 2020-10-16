Feci kazada genç sağlıkçı ağır yaralandı
|16 Ekim 2020 19:50
|+Aa- Yazdır
Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev yapan anestezi teknikeri Burak Çetinalp, şahsi aracıyla sabah işe gelirken Torul'da kaza yaptı. Trabzon'a sevk edilen Çetinalp'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan görev yaptığı Gümüşhane Devlet Hastanesine gelmek üzere sabah erken saatlerde yola çıkan 22 yaşındaki Çetinalp, Torul ilçesi girişindeki Köprübaşı kavşağında 02 LH 455 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti.
Yoldan çıkan ve çok sayıda takla atan araçtan ağır yaralanan Çetinalp, Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Trabzon KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
16 Ekim Dünya Anestezi Gününde ağır bir kaza geçiren Anastezi Teknikeri Çetinalp'in sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı
16 Ekim 2020 20:58
|Cinsel saldırı'dan yargılanan eski uzman çavuşun tutuklama talebine ret
16 Ekim 2020 19:35
|Facebook'ta ve eczanede Kovid-19 testi satan şüpheliler yakalandı
16 Ekim 2020 17:51
|Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış
16 Ekim 2020 17:05
|İstanbul'da şoke eden olay... Ortağının iş yerini bombalattı!
16 Ekim 2020 16:35
|Hemşire ve doktorlar dehşeti yaşadı! Kapıyı tutarak kendilerini korudu
16 Ekim 2020 16:30
|Bugün de 4 ilden sahte içkiden ölüm haberi geldi
16 Ekim 2020 15:27
|Polise tekme ve yumrukla saldıran şüpheli gözaltına alındı
16 Ekim 2020 14:48
|Eşinin internetten tanışıp görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, cesedini ormanda sakladı
16 Ekim 2020 14:43
|Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu
16 Ekim 2020 14:29