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Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Mardin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
 16 Ekim 2020 20:08
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Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Mardin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu polislerin eşlerinden sorumlu mahrem abla olarak faaliyet yürüten ve diğer şahıslara ait telefon hatları üzerinden Bylock kullandığı tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince Mardin merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında aktif çalışan biri doktor, biri özel sektörde öğretmen 3 şüpheli tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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