Denetimde maskesiz yakalanan esnaf 'Gebermek istiyorum' dedi

Türkiye'nin 81 ilinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan kapsamlı yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri denetimi Denizli'de de gerçekleştirildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda korona virüs denetiminde bulundu. Vali Atik, girdiği bir lokantada çalışanların eldiven takmadığını görünce önce uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen eldiven takmadan döner kesmeye devam eden çalışanlar ve iş yerine cezai işlem uygulandı. Vali Atik, sağlık ekiplerinin iş yerini daha sonra da denetlenmesi konusunda uyarıda bulundu. Salgınla mücadelede içerisinde kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılırken, iş yerlerinin aldığı tedbirler de denetlendi.

"Gebermek istiyorum, canıma yetti"

Vatandaşlarla sık sık sohbet eden Vali Atik, bir esnafın maske takmadığını görmesi üzerine "Maskeniz neden takılı değil?" diye sordu. Korona virüs salgınının ilk yayılmaya başladığı günlerde maske takmayı reddederek "Korona neredeyse gelsin beni bulsun" sözleriyle gündeme gelen Üzeyir Yazır'ın, "Gebermek istiyorum, canıma yetti" şeklindeki cevabı tepkilere neden oldu. Vali Atik'in maske takması konusunda uyarması ile maskesini takan Üzeyir Yazır, para kazanamadığını belirterek, daha önce haberlere konu olduğunu söyledi.