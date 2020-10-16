1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denetimde maskesiz yakalanan esnaf 'Gebermek istiyorum' dedi

Denizli'de daha önce korona virüse meydana okumasıyla gündeme gelen esnaf, protokolün gerçekleştiği denetimde maskesiz yakalanınca "Gebermek istiyorum, canıma yetti" diyerek kendisini savundu.
 16 Ekim 2020 20:25
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'nin 81 ilinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan kapsamlı yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri denetimi Denizli'de de gerçekleştirildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda korona virüs denetiminde bulundu. Vali Atik, girdiği bir lokantada çalışanların eldiven takmadığını görünce önce uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen eldiven takmadan döner kesmeye devam eden çalışanlar ve iş yerine cezai işlem uygulandı. Vali Atik, sağlık ekiplerinin iş yerini daha sonra da denetlenmesi konusunda uyarıda bulundu. Salgınla mücadelede içerisinde kontrollü sosyal hayat döneminde vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılırken, iş yerlerinin aldığı tedbirler de denetlendi.

"Gebermek istiyorum, canıma yetti"

Vatandaşlarla sık sık sohbet eden Vali Atik, bir esnafın maske takmadığını görmesi üzerine "Maskeniz neden takılı değil?" diye sordu. Korona virüs salgınının ilk yayılmaya başladığı günlerde maske takmayı reddederek "Korona neredeyse gelsin beni bulsun" sözleriyle gündeme gelen Üzeyir Yazır'ın, "Gebermek istiyorum, canıma yetti" şeklindeki cevabı tepkilere neden oldu. Vali Atik'in maske takması konusunda uyarması ile maskesini takan Üzeyir Yazır, para kazanamadığını belirterek, daha önce haberlere konu olduğunu söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İl Sağlık Müdüründen 'maske' uyarısı: Hem koronadan hem gripten korur
16 Ekim 2020 16:58		 Antalya 3 milyon turiste ulaştı
16 Ekim 2020 15:38
Belediye başkanının kızı 69 puanla belediyede memur oldu
16 Ekim 2020 13:54		 İBB, Albatros Parkı'na otel dikmek istedi, meclisten geçmedi
16 Ekim 2020 11:03
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
15 Ekim 2020 17:09		 Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş kapatıldı
15 Ekim 2020 15:22
Tarihi külliyenin duvarlarına tahrip edilmesine tepki
14 Ekim 2020 23:32		 Kızılırmak Deltası'nda kuraklık tehdidi
14 Ekim 2020 23:06
Şato evleri yapan firma yeniden konkordato istedi
14 Ekim 2020 23:05		 Salda Gölü çevresine 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu
14 Ekim 2020 20:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:02 - Dışişlerinden, İsrail'e yerleşim yerlerini genişletme planı tepkisi20:58 - Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı20:42 - Ergenekon davası hakimi Çalmuk'a 10 yıl hapis20:37 - Profesör orman yangınlarına dikkat çekmek için sokakta böyle gezdi20:30 - Erdoğan'dan AK Parti Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı20:25 - Denetimde maskesiz yakalanan esnaf 'Gebermek istiyorum' dedi
20:14 - Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayımlandı20:08 - Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 3 tutuklama19:59 - Yeni hasta sayısı 1800'ü geçti19:53 - Beş ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı19:50 - Feci kazada genç sağlıkçı ağır yaralandı19:47 - Bakan Koca: Yüz yüze eğiteme geçmekten yanayız
19:35 - Cinsel saldırı'dan yargılanan eski uzman çavuşun tutuklama talebine ret19:25 - Bakan Koca aşı için tarih verdi19:19 - Süper Lig'de virüs şoku... Maç ertelendi19:03 - Ak Partili vekil Markar Esayan hayatını kaybetti18:56 - Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 3 kişiye adli kontrol
18:45 - FETÖ sanığı eski polisin cezasına 'etkin pişmanlık indirimi'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Belediye başkanının kızı 69 puanla belediyede memur oldu
Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi
S-400 hava savunma sistemi füzesi ilk kez ateşlendi
EGM'den 'sınav soruları'nı sendika hazırladı iddiasına cevap... Paylaşım yapan sendika üyesi açığa alındı
Ak Partili vekil Markar Esayan hayatını kaybetti
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
Bakan Koca: Yüz yüze eğiteme geçmekten yanayız
Başsavcılık, Kadir Şeker'e verilen cezaya itiraz etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gülabdan 1
kunta kinte 1
meraklı melahat 1
o ses türkiye'nin bu yıl yapılmayacak olması 2
Burda kalıpları 1
Dide 2
antigua ve barbuda 1
jarrell eddie 1
gümbet 1
belize 1
SON İLANLAR
Gündoğmuş Belediyesi 36 Geçici İşçi Alacak
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam