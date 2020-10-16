Erdoğan'dan AK Parti Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız
|16 Ekim 2020 20:30
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız."
Paylaşımda, Markar Esayan'ın fotoğrafına da yer verildi.
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