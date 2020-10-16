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Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı

Muş'ta hamile kadınları yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterip doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağlayarak devleti 3 milyon lira zarara uğratan 2 paravan şirketin oyunu polis ekipleri tarafından bozuldu
 16 Ekim 2020 20:58
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Muş'ta hamile kadınları yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterip doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağlayarak devleti 3 milyon lira zarara uğratan 2 paravan şirketin oyunu polis ekipleri tarafından bozuldu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında 14 Ekim 2020 günü Muş merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; Antalya merkezli 2 paravan şirketin, hamile bayanları yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak göstererek doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Muş'ta ikamet eden 39 hamile kadının da, bu şirketlerde aktif olarak çalışmamalarına rağmen yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterildiği, doğum iznine ayrılan ve canlı doğum yapan kadınların aldıkları yardımlar ve prim borçlarından dolayı kamunun yaklaşık 3 milyon TL zarara uğratıldığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan operasyonda, toplam 42 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, organizatör olarak belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliden 2'si tutuklanmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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