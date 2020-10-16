Dışişlerinden, İsrail'e yerleşim yerlerini genişletme planı tepkisi
|16 Ekim 2020 21:02
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerini genişletme planının resmen onaylanmasına tepki göstererek, "İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak hız kesmeden sürdürdüğü işgal ve ilhak politikası sonuçsuz kalmaya mahkumdur." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın zamanda duyurduğu "Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerini genişletme planının" resmen onaylanmasının, "bu ülkenin hukuk tanımaz, mütecaviz politikalarının son örneği" olduğu vurgulandı.
Bu adımla birlikte, işgal altındaki Filistin topraklarında sadece 2020'de inşa edileceği duyurulan yasadışı yerleşim birimlerinin sayısının 12 bini geçtiği kaydedilen açıklamada, "İsrail'in, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayarak hız kesmeden sürdürdüğü işgal ve ilhak politikası sonuçsuz kalmaya mahkumdur." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeye ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
İsrail makamları, çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay vermişti.
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