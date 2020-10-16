İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir
|16 Ekim 2020 21:19
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Darbecilere vurulacak hedefleri ileten sanık, ses kayıtlarını inkar etti
16 Ekim 2020 22:36
|Bakan Soylu: 27 yıllık terör örgütü mensubu teslim oldu
16 Ekim 2020 21:59
|Ergenekon davası hakimi Çalmuk'a 10 yıl hapis
16 Ekim 2020 20:42
|Mardin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
16 Ekim 2020 20:08
|Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 3 kişiye adli kontrol
16 Ekim 2020 18:56
|FETÖ sanığı eski polisin cezasına 'etkin pişmanlık indirimi'
16 Ekim 2020 18:45
|FETÖ'nün 'Kozmik Oda' kumpası davasında karar açıklandı
16 Ekim 2020 16:50
|Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
16 Ekim 2020 14:58
|Cezaevinde rahatsızlanan darbe sanığı eski albay hayatını kaybetti
16 Ekim 2020 14:43
|İş insanları Zenginer kardeşler hakkında FETÖ'den hapis
16 Ekim 2020 14:40