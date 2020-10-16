1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AB zirvesinden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı

Bu ayki ikinci AB zirvesinin sonuç bildirisinde, Ankara'nın 'tek taraflı ve provokatif eylemlerinden üzüntü' dile getirildi. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Kapalı Maraş'ın açılmasından acilen geri adım atması için çağrı yapılırken, yaptırım konusu aralıktaki zirveye bırakıldı.
 16 Ekim 2020 21:48
+Aa- Yazdır
AB zirvesinden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı

Bu ayki ikinci AB zirvesinin sonuç bildirisinde, Ankara'nın 'tek taraflı ve provokatif eylemlerinden üzüntü' dile getirildi. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Kapalı Maraş'ın açılmasından acilen geri adım atması için çağrı yapılırken, yaptırım konusu aralıktaki zirveye bırakıldı.

AB liderlerinin ekim ayındaki ikinci zirvesinde resmi gündemde olmamasına rağmen Türkiye'nin 1-2 Ekim zirvesinden önce geri çektiği Oruç Reis sismik araştırma gemisini bu hafta Doğu Akdeniz'e geri göndermesi de ele alındı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DSÖ, koronavirüs tedavisinde etkili tek ilacı açıkladı
16 Ekim 2020 21:57		 Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin 3 köyünü işgalden kurtardı
16 Ekim 2020 17:38
AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz
16 Ekim 2020 16:27		 Dünyanın yüzde 10'u açlıkla mücadele ediyor
16 Ekim 2020 11:26
Kovid-19 düşük gelirli erkekleri vuruyor'
16 Ekim 2020 07:39		 AİHM'den depremzedelere 17 bin 500 euro tazminat
16 Ekim 2020 07:36
'Salgının dünyadaki ülkelere faturası 12 trilyon dolar'
15 Ekim 2020 20:52		 Fransa'da sağlık çalışanları hükümeti protesto etti
15 Ekim 2020 20:06
Üç dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi
15 Ekim 2020 19:27		 AB Liderler Zirvesi'nde korona paniği
15 Ekim 2020 18:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:38 - İzmir Valisi uyardı: Vaka sayılarında artış devam ediyor22:36 - Darbecilere vurulacak hedefleri ileten sanık, ses kayıtlarını inkar etti22:34 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya Kırım desteği22:30 - Temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen 2 kişiye soruşturma22:15 - Adana'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı22:07 - İzmir'de sahte içkiden bir can kaybı daha: Ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
22:03 - Hastane başhekiminden Markar Esayan'ın ölümüyle ilgili açıklama21:59 - Bakan Soylu: 27 yıllık terör örgütü mensubu teslim oldu21:57 - DSÖ, koronavirüs tedavisinde etkili tek ilacı açıkladı21:48 - AB zirvesinden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı21:42 - Market arabasını tutarken dikkat! Virüs oraları çok seviyor21:36 - Bozcaada, Avrupa'nın en güzel 10 adasından biri seçildi
21:32 - Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı21:23 - Profesör ders verdiği fakültede öğrenci oldu21:19 - İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi21:02 - Dışişlerinden, İsrail'e yerleşim yerlerini genişletme planı tepkisi20:58 - Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı
20:42 - Ergenekon davası hakimi Çalmuk'a 10 yıl hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
1 bakan yardımcısı görevden alındı, yerine başsavcı vekili atandı
Belediye başkanının kızı 69 puanla belediyede memur oldu
Erdoğan'ın yarın açıklayacağı gaz rezerv miktarı belli oldu
Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi
S-400 hava savunma sistemi füzesi ilk kez ateşlendi
EGM'den 'sınav soruları'nı sendika hazırladı iddiasına cevap... Paylaşım yapan sendika üyesi açığa alındı
Bakan Koca: Yüz yüze eğitİme geçmekten yanayız
Ak Partili vekil Markar Esayan hayatını kaybetti
Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
Yeni hasta sayısı 1800'ü geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Doğu karadenizde cümle yapısı 1
meraklı melahat 1
saint vincent ve grenadinler 1
farbela 1
Pepsi yaşatır seni 3
1917 2
karşılık 1
Davul tozu minare gölgesi 1
hatice tusu 2
son 1 haftadır vakalarda artış eğilimi var 1
SON İLANLAR
Gündoğmuş Belediyesi 36 Geçici İşçi Alacak
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam