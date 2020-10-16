AB zirvesinden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
Bu ayki ikinci AB zirvesinin sonuç bildirisinde, Ankara'nın 'tek taraflı ve provokatif eylemlerinden üzüntü' dile getirildi. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Kapalı Maraş'ın açılmasından acilen geri adım atması için çağrı yapılırken, yaptırım konusu aralıktaki zirveye bırakıldı.
|16 Ekim 2020 21:48
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Bu ayki ikinci AB zirvesinin sonuç bildirisinde, Ankara'nın 'tek taraflı ve provokatif eylemlerinden üzüntü' dile getirildi. Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Kapalı Maraş'ın açılmasından acilen geri adım atması için çağrı yapılırken, yaptırım konusu aralıktaki zirveye bırakıldı.
AB liderlerinin ekim ayındaki ikinci zirvesinde resmi gündemde olmamasına rağmen Türkiye'nin 1-2 Ekim zirvesinden önce geri çektiği Oruç Reis sismik araştırma gemisini bu hafta Doğu Akdeniz'e geri göndermesi de ele alındı.
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