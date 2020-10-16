Bakan Soylu: 27 yıllık terör örgütü mensubu teslim oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi
|16 Ekim 2020 21:59
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.
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