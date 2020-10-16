Hastane başhekiminden Markar Esayan'ın ölümüyle ilgili açıklama
|16 Ekim 2020 22:03
|+Aa- Yazdır
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Mayıs 2019 yılında mide adenokarsinom dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu. Akşam 17.50 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi.
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın ölümüne ilişkin hastene önünde açıklamalarda bulundu.
"Akşam 17.50 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur"
Hastane önünde Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Okan Özçeker yaptığı açıklamada, "Mayıs 2019 yılında mide adenokarsinom dediğimiz amansız hastalık tanısı konmuştu. Yaklaşık 1,5 yıldan beri ileri tetkik ve tedavisi devam ediyordu. Maalesef bu gün sabah itibariyle solunumun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Akşam 17.50 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Türk milletinin, ailesinin, sevdiklerinin hepimizin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin" dedi.
"Gerçekten üzüntümüz büyük"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise, "Gerçekten üzüntümüz büyük. Markar bey en kritik süreçlerde en önemli kararlarla partimizin ve milletimizin yanında oldu. Uzun süredir tedavi süreci sürdü. Biz bugün üzüntülüyüz. Markar bey gibi güler yüzlü AK Parti davasına büyük katkısı olan bugün aramızdan ayrıldığı bir gün. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. İnşallah ailesiyle beraber defin sürecini yakından takip ediyoruz" diye konuştu.Ak Partili vekil Markar Esayan hayatını kaybetti
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Market arabasını tutarken dikkat! Virüs oraları çok seviyor
16 Ekim 2020 21:42
|Profesör orman yangınlarına dikkat çekmek için sokakta böyle gezdi
16 Ekim 2020 20:37
|Bakan Koca: Yüz yüze eğitİme geçmekten yanayız
16 Ekim 2020 20:00
|Yeni hasta sayısı 1800'ü geçti
16 Ekim 2020 19:59
|Bakan Koca aşı için tarih verdi
16 Ekim 2020 19:25
|Ak Partili vekil Markar Esayan hayatını kaybetti
16 Ekim 2020 19:03
|Vatandaştan şaşırtan cevap: Lokma yemek için sosyal mesafeyi hiçe saydım!
16 Ekim 2020 15:52
|Bakan Pakdemirli, pamuk üreticilerine müjdeyi verdi
16 Ekim 2020 15:34
|112 çağrı merkezine gelen, akıl almaz sorular...
16 Ekim 2020 15:14
|Karayollarından 'çift yönde ücret alınıyor' iddialarına açıklama
16 Ekim 2020 15:05