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İzmir'de sahte içkiden bir can kaybı daha: Ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 23'e yükseldi
|16 Ekim 2020 22:07
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İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.
İzmir'de sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Konak ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Ali G. (60) hayatını kaybetti. İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Öte yandan, Ali G.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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