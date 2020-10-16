Temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen 2 kişiye soruşturma
|16 Ekim 2020 22:30
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Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 2 kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmedikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Kovid-19 şüphesiyle hastaneye başvuran ve yapılan testleri pozitif çıkan E.İ. ve E.Ç. izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada bu kişilerin temasta bulundukları kişileri eksik veya bildirmedikleri tespit edildi.
Bunun üzerine E.İ. ve E.Ç, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulanarak durum savcılığa bildirildi.
Savcılık tarafından 2 kişi hakkında "Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası cezalandırılacağı" hükmü kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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