Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya Kırım desteği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'yı bölgede istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak gördüğünü belirterek, "Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vahdettin Köşkü'ndeki heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'den komşusu, stratejik ortak ve dost ülke Ukrayna'nın Devlet Başkanı Zelenskiy'i, Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Zelenskiy'nin kendisine Ukrayna Devlet Nişanı takdim etmesinden dolayı teşekkür eden Erdoğan, bugün gerek ikili gerekse heyetler arası ardından ise dar kapsamlı yaptıkları görüşmelerle Türkiye-Ukrayna arasında önemli adımları, atılan imzayla da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın başlamadan hemen önce şubat ayında Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin 8. toplantısı vesilesiyle Kiev'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Arayı fazla açmadan Sayın Zelenskiy ile yeniden bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki güçlü irademizin bir tezahürüdür. Az önce imzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır. Bugün değerli dostum ile önce ikili, bilahare heyetler arası yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerimizin gündemindeki konuları etraflıca ele aldık. İş birliğimiz savunma sanayinden eğitim iş birliğine, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi de teyit ettik. Malum Kiev'i ziyaretimizde de ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Bu doğrultuda serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirmek hususunda Sayın Zelenskiy'i ile hemfikiriz. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve Ukraynalı misafirlerimizin güvenli turizm girişimimiz kapsamında aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor."

- "Salgınla mücadelede Türkiye, Ukrayna halkının yanındadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerimizde belirttiğim gibi, salgınla mücadelede Türkiye, Ukrayna halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız." diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerimizde güvenlik alanındaki iş birliğimizi güçlendirme ve suçluların karşılıklı iadeleri yönünde atılabilecek ilave adımları da ele aldık. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eş güdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız. Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz. Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteğimiz devam edecektir."

Erdoğan, soydaşları için konut inşası projesi ve Kiev'de cami inşası projesi kapsamındaki çalışmaların sürdüğünü aktararak, bugün bu çalışmalarla ilgili son durumu değerlendirdiklerini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendilerine Ukrayna'nın doğusundaki güncel durumu da aktardığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada 27 Temmuz'dan bu yana sürdürülen ateşkesin devamını temenni ediyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı adına biz de elimizden gelen desteği göstermeye hazırız. Bu süreçte başkanlığı iki dönemdir büyükelçilerimizce yürütülen AGİT Özel Gözlem Misyonuna desteğimiz aynı şekilde devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ziyareti için teşekkür etti.