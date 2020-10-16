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Darbecilere vurulacak hedefleri ileten sanık, ses kayıtlarını inkar etti

Darbe girişimi sırasında vurulması istenen hedefleri F-16 pilotlarına ilettiği belirtilen eski yüzbaşı Ahmet Tosun, söz konusu ses kayıtlarını kabul etmedi
 16 Ekim 2020 22:36
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Darbecilere vurulacak hedefleri ileten sanık, ses kayıtlarını inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, darbe girişimi sırasında vurulması istenen hedefleri F-16 pilotlarına ilettiği belirtilen eski yüzbaşı Ahmet Tosun, esasa ilişkin savunma yaptı.

Dün başladığı savunmasına bugün de devam eden Tosun, 15 Temmuz öncesi darbe girişiminden habersiz olduğunu ileri sürdü. Olay günü akşam saatlerinde uçuş yasağı emri verilmesi konusuna değinen Tosun, bu yasağı verenlerin darbe girişimini bildiğini ancak gerekli önlemi almadıklarını iddia etti.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ı olaylar sırasında Akıncı Üssü'nde gördüğünü, derdest edilmiş bir halinin bulunmadığını söyleyen Tosun, Ünal ile birlikte neredeyse tamamı derdest edilmiş olan dönemin komuta kademesini gerekli önlemleri almamakla suçladı.

Olay günü 141. Filo'nun kamera kayıtlarından örnek vererek, bir ara elektrik kesintisinin yaşandığını anlatan Tosun, kesinti halinde DESK adı verilen bölgeden savaş uçaklarına vurulacak hedefleri iletmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Telsiz kayıtlarını da kabul etmediğini bildiren Tosun, "Telsiz kayıtları tarafıma kurulmuş tuzaktır. Bu nedenle kabul etmiyorum." dedi.

Tosun, yargılama aşamasında hukuksuz uygulamalara maruz kaldığını iddia etti.

Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.

- 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti

İddianamede Ahmet Tosun'un, darbe girişimi sırasında sanık eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz ile DESK diye tabir edilen ucaklarla telsiz baglantısının saglandıgı noktadan darbeci pilotlara vur emrini, vurulacak hedefleri ve koordinatlarını ilettikleri belirtiliyor.

Tosun'un darbe girişimi sırasında uçuş yapan darbeci pilotlara Cumhurbaşkanlıgı ucagını takip ettirdigi, TBMM'ye, Polis Ozel Harekat binasına, TÜRKSAT binasına atış yapılması emrini ilettigi, ayrıca AK Parti binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde alçak uçuş yapmaları talimatını aktardığı kaydediliyor.

Darbe girişimi sırasında diger darbe yoneticileri ile eylem ve iş birligi icerisinde hareket ettigi, darbenin başarılı olabilmesi icin gerekli koordinasyonu sagladıgı belirtilen Tosun'un, Akıncı Üssü'ndeki darbe yöneticilerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Esas hakkındaki mütalaada Tosun'un, "Anayasa'yı ihlal" suçundan bir, "Cumhurbaşkanına suikast"ten bir ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten de 77 kez olmak üzere, toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Anadolu Ajansı
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