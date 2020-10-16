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İzmir Valisi uyardı: Vaka sayılarında artış devam ediyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: İzmir'de vaka sayılarında artış maalesef devam ediyor. Kaymakamlarla toplantı yaptık. Tekrardan ilçelerimizde denetimleri, takipleri, kontrolleri artıracağız
 16 Ekim 2020 22:38
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İzmir Valisi uyardı: Vaka sayılarında artış devam ediyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın devam ettiğini bildirdi.

Köşger, Adnan Menderes Havalimanında gerçekleşen Kovid-19 denetimlerine katıldı.

İlk olarak iç hatlarda uygulanan tedbirler hakkında bilgi alan Köşger, yolcularla da konuştu.

Havalimanında bulunan kafelere de giren Köşger, işletmecilere tedbirler konusunda telkinde bulundu.

Vali Köşger, daha sonra yurt dışına giden yolculara Kovid-19 testinin yapıldığı alana gitti.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda yapan Köşger, kent genelindeki vaka sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İzmir genelinde denetimleri artırdıklarını belirten Köşger, "İzmir'de vaka sayılarında artış maalesef devam ediyor. Kaymakamlarla toplantı yaptık. Tekrardan ilçelerimizde denetimleri, takipleri, kontrolleri artıracağız." dedi

Artışı engellemeye çalıştıklarına işaret eden Köşger, "Vaka artışının sebeplerini anlamaya çalışıyoruz. Normalde aldığımız tedbirlerle bu vaka artışının olmaması lazım. Gördüğümüz kadarıyla hemşehrilerimiz olabildiğince kurallara riayet ediyor." diye konuştu.

Köşger, filyasyonda İzmir'in Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu vurguladı.

Özellikle pazar yerlerindeki denetimleri daha da sıklaştıracaklarını dile getiren Köşger, bazı pazarcıların ve müşterilerin kurallara uymadığına dair şikayetleri geldiğini kaydetti.

Vali Köşger, okullardaki duruma ilişkin soruya ise, "Okullardan vaka anlamında bize intikal eden bir durum henüz yok." diye cevap verdi.
Anadolu Ajansı
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