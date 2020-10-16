Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü
|16 Ekim 2020 22:55
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau arasındaki görüşmede, Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesine, ikili ticaret hacminin artırılmasına ve savunma sanayii işbirliğinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan'ın saldırılarından dolayı tırmanan Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.
Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağ'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın karşı-harekatını uluslararası tanınmış sınırları içinde, kendi öz topraklarında icra ettiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefon görüşmesini, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yemek programı sırasında gerçekleştirdi. Görüşmenin bir bölümüne katılan Zelenskiy de Trudeau ile kısa dostane bir konuşma yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Ekim 2020 00:09
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
16 Ekim 2020 23:47
|Gardiyanın cezaevi lojmanında sır intiharı
16 Ekim 2020 23:39
|Meral Akşener: AYM üyesi Engin Yıldırım istifa etmeli
16 Ekim 2020 23:32
|KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Tatar: Esareti değil, cesareti seçin
16 Ekim 2020 23:27
|Türkiye'den Yunan Bakanın sözlerine sert tepki
16 Ekim 2020 23:20
|İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilerle Kovid-19 tedbirlerini görüştü
16 Ekim 2020 23:08
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya Kırım desteği
16 Ekim 2020 22:34
|Dışişlerinden, İsrail'e yerleşim yerlerini genişletme planı tepkisi
16 Ekim 2020 21:02
|Erdoğan'dan AK Parti Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı
16 Ekim 2020 20:30