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Koca'dan, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesine ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gönüllü olarak görev yaptığı Suriye'nin Afrin bölgesinde, hasta bakımına giderken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın Erzurum'da yaşayan ailesini ziyaret etti.
 16 Ekim 2020 23:06
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Koca'dan, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesine ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gönüllü olarak görev yaptığı Suriye'nin Afrin bölgesinde, hasta bakımına giderken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar'ın Erzurum'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Programları kapsamında Erzurum'da bulunan Bakan Koca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonlara gönüllü olarak katılıp görev alan ve hasta bakımına giderken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen UMKE görevlisi Burak Tatar'ın ailesini unutmadı.

Bakan Koca, Vali Okay Memiş ile Yakutiye ilçesinde yaşan Tatar ailesini ziyaret ederek kendileriyle bir süre görüştü.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, "Şehit sağlık memuru Burak Tatar'ın ailesini Erzurum'daki evlerinde ziyaret ettik. Burak, ilk görevinden sonra, Fırat Kalkanı ve Cerablus operasyonlarına gönüllü katılmış, Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit olmuştu. Ziyaretimizde, anne ve babasına hepiniz adına hürmetlerimizi sunduk." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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