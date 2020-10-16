İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilerle Kovid-19 tedbirlerini görüştü
|16 Ekim 2020 23:08
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 81 ilin valisiyle video konferans aracılığıyla "Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" yaptı.
Bakan Soylu, beraberinde Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile kente geldi.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, Valiliğe geçti.
Soylu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra beraberindekilerle Valilik toplantı salonunda 81 ilin valisiyle video konferans aracılığıyla toplantı yaptı.
Toplantıda, Kovid-19 salgınıyla ilgili son durum, alınan tedbirler, kararların uygulanması, maske denetimlerinden taviz verilmemesi, kurallara uymayanlara müsamaha gösterilmemesi ve toplu ulaşım araçları için alınan kararlara uyulması konuları ele alındı.
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