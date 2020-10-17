17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları.

KHK İLE İHRAÇ EDİLEN MEMUR, TÜM HİZMET SÜRELERİ MEMURLUK İSE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR, DEĞİLSE ALAMIYOR 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre sadece tüm hizmet süreleri memurluk süresinden oluşan devlet memurları, meslekten ihraç edilmiş, istifa etmiş, müstafi sayılmış, tutuklanmış, herhangi bir nedenden dolayı ceza almış olsa dahi, memurluk süreleri üzerinden emekli aylığı bağlanırsa memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alabilir.