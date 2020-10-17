17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
|17 Ekim 2020 00:09
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzincan'da çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunacak.
(Erzincan/12.00-18.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Havaalanı 2. pistte inceleme yapacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Elazığ Havaalanından Atatürk Havalimanına seyahat edecek.
(Elazığ/10.00-16.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası gelişmeler takip ediliyor.
(Lefkoşa)
2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izlenecek.
(Bakü)
3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip edilecek.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
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