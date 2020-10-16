1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den Yunan Bakanın sözlerine sert tepki

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ermenistan ziyaretinde Türkiye'ye yönelik sarf ettiği sözlere ve iddialara tepki gösterdi.
 16 Ekim 2020 23:20
+Aa- Yazdır
Türkiye'den Yunan Bakanın sözlerine sert tepki

Sözcü Aksoy, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ermenistan'daki ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ermenistan ziyaretinde ülkemiz hakkında sarf ettiği sözler ve iddialar, Yunanistan'ın Türkiye'yle ilişkilerinde iyi komşuluk, diyalog ve iş birliği yerine gerginlik ve tırmandırma politikasını tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Bu iddiaların tarihi gerçeklerin üstünü kapatamayacağını vurgulayan Aksoy, "Yunanistan'ın Anadolu'da yaptığı mezalimi ve bunun için tazminat ödemeye mahküm olduğunu unutmaması, tarihi doğru okuması, 'megali idea'dan ve Türk düşmanlığından vazgeçmesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Aksoy, bölgedeki tüm sorunların çözümünün ortak paydasının "Türkiye", sorunları yaratanı veya yaratanların destekçisinin ise "Yunanistan" olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Suriye'de zalim Esad rejimini, Libya'da darbeci Hafter'i, Yukarı Karabağ'da işgalci Ermenistan'ı destekleyen, Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren PKK, PYD, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine kapılarını açan, Ege'yi göçmenlerin mezarı haline getiren, Ege ve Akdeniz'de yayılmacı politikalar izleyen Yunanistan'dır. Yunanistan Dışişleri Bakanının, Yukarı Karabağ ve çevreleyen yedi bölgede kimin işgalci, kimin mağdur olduğunu da ayırt etmesi ve uluslararası toplumu, Ermenistan'ın, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz çekilmesine hükmeden BM Güvenlik Konseyi Kararlarına rağmen 28 yıldır süren yasadışı işgalini kınamaya da davet etmesi gerekir."

Aksoy, Yunanistan'ın bu politikaları terk etmesi ve Türkiye'yi, bölgenin ve dünyanın gerçeklerini iyi okuması gerektiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Ekim 2020 00:09		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
16 Ekim 2020 23:47
Gardiyanın cezaevi lojmanında sır intiharı
16 Ekim 2020 23:39		 Meral Akşener: AYM üyesi Engin Yıldırım istifa etmeli
16 Ekim 2020 23:32
KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Tatar: Esareti değil, cesareti seçin
16 Ekim 2020 23:27		 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilerle Kovid-19 tedbirlerini görüştü
16 Ekim 2020 23:08
Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü
16 Ekim 2020 22:55		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya Kırım desteği
16 Ekim 2020 22:34
Dışişlerinden, İsrail'e yerleşim yerlerini genişletme planı tepkisi
16 Ekim 2020 21:02		 Erdoğan'dan AK Parti Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı
16 Ekim 2020 20:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:12 - Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına dair kanun teklifi neler getiriyor?00:09 - 17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Vakıf üniversitesi personeline ceza soruşturması açılabilir mi?23:47 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:41 - Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor23:39 - Gardiyanın cezaevi lojmanında sır intiharı
23:38 - Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı23:32 - Meral Akşener: AYM üyesi Engin Yıldırım istifa etmeli23:30 - FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı23:27 - KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Tatar: Esareti değil, cesareti seçin23:20 - Türkiye'den Yunan Bakanın sözlerine sert tepki23:08 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilerle Kovid-19 tedbirlerini görüştü
23:06 - Koca'dan, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesine ziyaret22:59 - BİLSEM'deki öğretmenlerin %61'i yüksek lisans mezunu22:55 - Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü22:50 - Pentagon'dan S-400 açıklaması: Aktif hale getirilmemeli22:38 - İzmir Valisi uyardı: Vaka sayılarında artış devam ediyor
22:36 - Darbecilere vurulacak hedefleri ileten sanık, ses kayıtlarını inkar etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vakıf üniversitesi personeline ceza soruşturması açılabilir mi?
Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına dair kanun teklifi neler getiriyor?
17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
16.10.2020 fenerbahçe vs bayern münih maçı 2
uçuk 2
çakma 4
fransa'nın sokağa çıkma yasağını getirmesi 3
arşe 1
titanik neden battı 3
Doğu karadenizde cümle yapısı 1
grip aşısı fayda sağlamayabilir 1
gümbet 1
deniz baykal'ın kızının parti kuracağı iddiası 2
SON İLANLAR
Gündoğmuş Belediyesi 36 Geçici İşçi Alacak
Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli 13 Bilişim Personeli Alacak
Dışişleri Bakanlığı 40 aday meslek, 40 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak
İçişleri Bakanlığı 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
Siirt Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam