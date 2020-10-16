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Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı

Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi, Türk istihbaratının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladığını söyledi.
 16 Ekim 2020 23:38
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Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı

Reuters'a açıklama yapan üst düzey Türk güvenlik yetkilisi, yakalanan kişinin suçunu itiraf ettiğini belirterek, "(Şahıs) Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını kanıtlamıştır. Türkiye'ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla gelen şahıs, yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdı" dedi.

Yetkili ayrıca yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiğini kaydetti.
NTV
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