Gardiyanın cezaevi lojmanında sır intiharı
|16 Ekim 2020 23:39
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kapalı cezaevinde görev yapan gardiyan Faruk A., nöbet tuttuğu esnada bir anda ortalıktan kayboldu. Arkadaşları tarafından bakılan güvenlik kameralarında lojmana girdiği görülen gardiyan, lojmanda nevresim kumaşı ile asılı halde bulundu. İslahiye T Tipi Kapalı cezaevinde gardiyanlık yapan Faruk A.(35), nöbet tuttuğu esnada görev yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Mesai arkadaşları tarafından aranan Faruk A, bulunamaması üzerine ise cezaevindeki güvenlik kameraları incelendi. Faruk A'nın kameralardan izini bulan mesai arkadaşları, aradıkları Faruk A'nın en son izinde bulunan ve lojmanda kalan bir arkadaşlarının evine girdiğini belirledi. Lojmana giden mesai arkadaşları Faruk A'yı nevresim kumaşı ile asılı halde buludu. Büyük şok yaşayan Faruk A'nın arkadaşları hemen durumu cezaevi yetkililerine ve cezaevi savcısını haber verdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından gardiyanın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
5 yıllık evli ve 2 çocuk babası olan ardiyan Faruk A'nın zaman zaman at yarışları oynadığı borçları nedeniyle intihar etmiş olabileceği ileri sürülürken, kesin ölüm sebebi ise araştırılıyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Ekim 2020 00:09
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
16 Ekim 2020 23:47
|Meral Akşener: AYM üyesi Engin Yıldırım istifa etmeli
16 Ekim 2020 23:32
|KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Tatar: Esareti değil, cesareti seçin
16 Ekim 2020 23:27
|Türkiye'den Yunan Bakanın sözlerine sert tepki
16 Ekim 2020 23:20
|İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilerle Kovid-19 tedbirlerini görüştü
16 Ekim 2020 23:08
|Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü
16 Ekim 2020 22:55
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya Kırım desteği
16 Ekim 2020 22:34
|Dışişlerinden, İsrail'e yerleşim yerlerini genişletme planı tepkisi
16 Ekim 2020 21:02
|Erdoğan'dan AK Parti Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı
16 Ekim 2020 20:30