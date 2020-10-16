Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1812 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1419 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 301 bin 98'e çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 194 bin 778'e ulaştı. Hasta sayısı 343 bin 955, vefat sayısı 9 bin 153, ağır hasta sayısı 1445, aktif hasta sayısı 33 bin 704 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

- "Tedbirlere eksiksiz uymalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız."

- İstanbul'daki işletmelerde Kovid-19 denetimi

İstanbul'da bazı ilçelerdeki kafeterya, dükkan, mağaza, market ve fırın gibi işletmelerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, kentte ilçe kaymakamlıklarının koordinesinde emniyet, zabıta ve ilgili görevlilerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakıldı.

Beykoz Yalıköy Mahallesi'ndeki denetimde, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve beraberindeki emniyet görevlileri, kafeterya ve diğer işletmelerde Kovid-19 tedbirlerine yönelik inceleme yaptı.

- Samsun'dan Kırgızistan'a 180 bin maske

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay aracılığıyla Kırgızistan'a 180 bin maske gönderdi.

Büyükşehir Belediyesince hayırseverlerin desteğiyle alınan 180 bin maske, Belediye hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama töreninin ardından Türk Kızılay araçlarıyla Samsun'un kardeş şehri Bişkek'e gönderildi.

- Başkentte denetimlere devam edildi

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, Pursaklar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız ile Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in de katıldığı denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra alınan tedbirler yerinde incelenerek esnaftan müşterileri bilinçlendirmeleri konusunda destek istendi.

Yıldız, denetimlerin aynı zamanda rehberlik etme amacı da taşıdığını belirterek, "Bakanımız, Ankara'da memnuniyet verecek derecede düşüş olduğunu açıkladı. Yine de biz bunu yeterli görmüyoruz. İlçemizde mevcut vaka sayılarını aşağı çekmek için denetimleri sürdürmek gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

- Bakan Koca, 8 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bir kişiden başlayan virüsün 70 milyondan fazla bulaşma kanalının bulunduğuna vurgu yapan Koca, insanlığın koronavirüse karşı önemli başarılar elde ettiğini aktardı.

Her şeyden önce virüsün nasıl bulaştığını ve alınması gereken önlemleri artık iyi bildiklerini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Burada aşı konusunda gelinen ve işin rengini tümüyle değiştireceğini düşündüğümüz nokta ile tedavideki gelişmeleri ayrı tutuyorum. Radikal çözüme maalesef zaman var. Bu zaman boyunca virüse geçit vermemeliyiz. Koronavirüs bildiğiniz gibi kişiden kişiye solunum yoluyla geçmektedir. Bulaşma solunum yoluyla olduğu için maske vazgeçilmez bir tedbir, hatta tedbirlerin en önemlisidir."

Bakan Koca, vatandaşların ev dışındaki kapalı ortamlarda maske takmayı ihmal etmemesini isteyerek, aile ziyaretlerinin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

Vatandaşların HES kodu uygulamasından yararlanmasını öneren Koca, "Doğu Anadolu dahil olmak üzere bazı bölgelerde HES'e ilgi maalesef düşük. Bu bölgenin, Erzurum ve çevresinin insanı için söylüyorum, HES uygulamasını kullanmak sizin çayı kıtlama içmek kadar tabii olmalıdır." diye konuştu.

- "Vaka sayılarındaki düşüşte filyasyon ekiplerinin büyük katkısı var"

Salgınla mücadelede önemli silahın filyasyon ekibinin olduğuna dikkati çeken Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ekiplerimizin çalışmaları sayesinde şüpheli temasları tespit ediyor, evlerinde izole ediyor hastaların takibini yapıyor, ilaçlarını evlerine kadar teslim ediyoruz. Erzurum'da son bir ayda filyasyon ekip sayımızı 248'e çıkardık. Ağrı'da bu sayı 70, Ardahan'da 40, Bingöl'de 63, filyasyon ekibi sahada görev yapıyor. Erzincan'da filyasyon ekip sayımız 60, Iğdır'da 30, Kars'ta 72, Tunceli'de ise 40. Her filyasyon ekibimiz 3 kişiden oluşmakta. Son dönemde bu illerimizde yaşadığımız vaka sayılarındaki düşüşte filyasyon ekiplerimizin canla başla çalışmasının büyük katkısı var."