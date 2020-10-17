1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ermenistan'dan füze saldırısı: Yine sivilleri hedef aldılar

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi. Ermenistan'ın füzelerle saldırdığı Gence'de çok sayıda sivil enkaz altında kaldı
 17 Ekim 2020 00:47
+Aa- Yazdır
Ermenistan'dan füze saldırısı: Yine sivilleri hedef aldılar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Azerbaycan'da olan CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk saldırının yaşandığı sıcak bölgeden son durumu aktardı. Yaşanan saldırısı sonrası enkaz çalışmaları sırasında açıklama yapan bir vatandaş "Okulun arkasında yer alan bu bölgede çok fazla ev vardı. En az 30 yaralı vardır" dedi.

Olay yerinden bilgi veren Fulya Öztürk, "İnsanlar uykusundaydı biz de uykudaydık. Geçen hafta olduğu gibi Balistik füze atıldı. Söylenen göre enkaz altında 60 70 kişi olduğu tahmin ediliyor. Size çok acı bir haber vereyim. Az önce enkazdan bir bebeğin cansız bedeni çıkarıldı. Kanlar içindeydi. O bebeğin eli benim elime değdi." ifadelerini kullandı.

"HAİN VE ACIMASIZCA"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev yaptığı açıklamada "Hain ve acımasızca sivillere saldırmaya başladılar. Ermenistan'ın saldırısı sonucu ilk bilgilere göre 20'den fazla ev yıkıldı." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Can Azerbaycan'ın yanındayız! Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: "İlk bilgilere göre saldırılarda 2'si çocuk 5 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı"
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor
17 Ekim 2020 01:10		 Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği
17 Ekim 2020 00:53
17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Ekim 2020 00:09		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
16 Ekim 2020 23:47
İnfaz Koruma memurunun cezaevi lojmanında sır intiharı
16 Ekim 2020 23:39		 Meral Akşener: AYM üyesi Engin Yıldırım istifa etmeli
16 Ekim 2020 23:32
KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Tatar: Esareti değil, cesareti seçin
16 Ekim 2020 23:27		 Türkiye'den Yunan Bakanın sözlerine sert tepki
16 Ekim 2020 23:20
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilerle Kovid-19 tedbirlerini görüştü
16 Ekim 2020 23:08		 Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü
16 Ekim 2020 22:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:10 - Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor01:09 - İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 46 tutuklama00:53 - Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği00:47 - Ermenistan'dan füze saldırısı: Yine sivilleri hedef aldılar00:12 - Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına dair kanun teklifi neler getiriyor?00:09 - 17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
00:03 - Vakıf üniversitesi personeline ceza soruşturması açılabilir mi?23:47 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:41 - Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor23:39 - İnfaz Koruma memurunun cezaevi lojmanında sır intiharı23:38 - Türk istihbaratı BAE ajanını yakaladı23:32 - Meral Akşener: AYM üyesi Engin Yıldırım istifa etmeli
23:30 - FETÖ'nün güncel il yapılanmasına büyük darbe: 23 gözaltı23:27 - KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Tatar: Esareti değil, cesareti seçin23:20 - Türkiye'den Yunan Bakanın sözlerine sert tepki23:08 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilerle Kovid-19 tedbirlerini görüştü23:06 - Koca'dan, Afrin şehidi sağlıkçı Burak Tatar'ın ailesine ziyaret
22:59 - BİLSEM'deki öğretmenlerin %61'i yüksek lisans mezunu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vakıf üniversitesi personeline ceza soruşturması açılabilir mi?
Ermenistan'dan füze saldırısı: Yine sivilleri hedef aldılar
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 46 tutuklama
Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına dair kanun teklifi neler getiriyor?
17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor
Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mencilis mağarası 1
feride 1
15.10.2020 zalgiris vs anadolu efes maçı 1
kendime not 4
yumurta kabuğu yemek 2
grip aşısı fayda sağlamayabilir 1
17.10.2020 ermenistan'ın gence kentine saldırması 1
serencam 1
Pepsi yaşatır seni 3
Atlarda nişaneler 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam