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BM, Ermenistan'ın füze saldırısı sonucu Azerbaycan'da yaşanan sivil kayıplarını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalardan ve sivil nüfusa etkilerinden derin endişe duyulduğunu belirterek, sivillere yönelik her türlü saldırıyı güçlü şekilde kınadı.
 17 Ekim 2020 06:14
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BM, Ermenistan'ın füze saldırısı sonucu Azerbaycan'da yaşanan sivil kayıplarını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalardan ve sivil nüfusa etkilerinden derin endişe duyulduğunu belirterek, sivillere yönelik her türlü saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in devam eden çatışmalardan derin endişe duyduğunu söyledi.

Guterres'in Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve her iki tarafa da ateşkesin tam olarak uygulanması konusunda net mesaj verdiğini kaydeden Haq, BM'nin talep edilmesi durumunda insani yardımlara ve taraflarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

3 haftadır süren çatışmaların yükünü sivil nüfusun çektiğine işaret eden Haq, ''Sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik her türlü hedefi ve saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz.'' dedi.

Taraflarlara uluslararası hukuk çerçevesinde sivillerin ve sivil altyapının korunması sorumluluğunu hatırlatan Haq, Ermenistan ve Azerbaycan'a gerginliği azaltma, çatışmaları artıracak ve bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek her türlü eylemden kaçınma ve gecikmeksizin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları gözetiminde müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı
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