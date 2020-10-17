Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek

Ermenistan, işgal ettiği Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında köşeye sıkışınca Türkiye'nin garantör olduğu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne saldırdı. Ordubad iline düzenlenen saldırıda sivil halk zarar görmezken, saldırı Türkiye'yi savaşa çekmeyi amaçlayan kışkırtıcı bir girişim olarak yankılandı. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsü uyarınca, ülkeye yapılan her türlü saldırı girişimi Türkiye topraklarına yapılmış sayılıyor. Azerbaycan'da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılarının ardından terör devleti Ermenistan Nahçıvan'da da sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın Nahçıvan'a yönelik saldırısını dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu.

ORDUBAD'A SALDIRI

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Karabağ'da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

KIŞKIRTICI GİRİŞİM

Ermenistan'ın saldırısına dün akşam saatlerine kadar Nahçıvan'dan bir karşılık verilmedi. Ancak Karabağ saldırılarının ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatta zor durumda kalan Ermenistan için ikinci bir cephe açmak anlamına gelen bu kışkırtıcı girişim şaşkınlıkla karşılandı.

ERMENİSTAN'IN BÜYÜK ZARARINA OLUR

Ermenistan, Türkiye garantörlüğündeki Nahçıvan'a saldırarak Türkiye'yi çatışmaya çekmek ve müdahale etmeye zorluyor. 1924 yılında Ermenistan'ın Zengezur'u işgaliyle Azerbaycan ile sınırı kesilen Nahçıvan, Ankara ve Tahran arasında 1932 yılında yapılan toprak değiş tokuşu ardından Türkiye ile 17 kilometrelik bir sınıra sahip olmuştu. Nahçıvan ile sınırı olan Türkiye'nin özerk cumhuriyete yönelik saldırılara kayıtsız kalamayacağı vurgulanıyor. Askeri kaynaklar, Nahçıvan ordusunun gücünden bahsederken, olası bir Nahçıvan cephesinin Ermenistan'a yarar getirmek bir yana ciddi kayıpları göğüslemesi gerektiğini değerlendiriyor.