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Doğalgazı Fatih ile Kanuni birlikte çıkaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sondaj çalışmalarını yürüten Fatih gemisini ziyaret ederek, yeni doğal gaz rezervini açıklayacak. Fatih ile birlikte bu rezervi çıkaracak olan Kanuni sondaj gemisi de Karadeniz'e ilerliyor.
 17 Ekim 2020 06:50
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Doğalgazı Fatih ile Kanuni birlikte çıkaracak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret edeceğini belirterek, "Yeni müjdeler geliyor" açıklaması yapması gözleri bir kez daha Karadeniz'e çevildi. 21 Ağustos'ta açıklanan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfi, bugün yukarı yönlü revize edilecek. Erdoğan'ın, gazın çıkarılması ve karaya ulaştırılmasına dair de detaylar vermesi bekleniyor. Tuna-1 sahasındaki rezervin tamamına ulaşılabilmesi için bölgede birden fazla kuyuda sondaj yapılacak. Bu rezervin çıkarılması çalışmalarında Fatih sondaj gemisine Kanuni sondaj gemisi de eşlik edecek. Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin 2021 sonuna kadar Tuna-1 sahasında 10 kuyu açmak suretiyle sondaj çalışmalarını hızlandırmaları planlanıyor.

İLK DURAĞI HAYDARPAŞA LİMANI

Türkiye'nin üçüncü sondaj platformu Kanuni, bir süredir devam eden bakım, güncelleme ve geliştirme çalışmalarının tamamlanması ardından geçtiğimiz hafta sonu Taşucu Limanı'ndan hareket etti. Burada bulunan Yavuz sondaj gemisini selamlayarak yola çıkan Kanuni, dün itibariyle Çeşme açıklarından Çanakkale Boğazı istikametine ilerleyişini sürdürdü. Saatte 9 knot hızla ilerleyen Kanuni'nin ilk durağı Haydarpaşa Limanı olacak.

KULE KESİLECEK BOĞAZ'I GEÇECEK

Haydarpaşa'da Boğaz geçişi için hazırlanacak olan gemi, köprülerden geçebilmesi için kule kesimi işlemine tabi tutulacak. 227 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki Kanuni'nin kulesi kesildikten sonra Boğaz'dan Karadeniz'e geçecek ve burada da Karadeniz Ereğlisi veya Trabzon Limanı'na giderek kulesi yeniden takılacak. Tüm bu süreçlerin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

YENİ YILDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini vereceği yeni rezervlerin çıkarılmasında Fatih sondaj gemisiyle birlikte görev yapacak olan Kanuni'nin Karadeniz görevine başlama tarihi olarak yıl sonu/2021 yılı başı öne çıkıyor. Tuna-1 bloğundaki faaliyetleri, Kanuni sondaj gemisinin, ilk sondaj görevi olacak. Rezerv keşfinin ardından halka kısa sürede yerli doğal gaz ulaştırılabilmesi için Karadeniz'deki çalışmalara ağırlık verilirken, ilerleyen süreçte Doğu Akdeniz keşifleri ve sondaj görevlerinde de Kanuni aktif görev üstlenecek.

2020 BAŞINDA SATIN ALINDI

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 31 Ocak'ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildi. Gemi, mart ayında Mersin'e ulaştı ve bakım, gemi üzerinde güncelleme ve geliştirme süreci başlatıldı. 11 bin 400 metre derinlikte çalışma yapabilen ve 3 bin metre sondaj açabilen gemi, derin deniz sondaj kabiliyetiyle satın alındığı ilk günden itibaren Karadeniz görevi için hazırlanıyordu.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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