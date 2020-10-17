1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM değişikliği için iş birliğine açık kapı

AK Partili ve MHP'li isimler hem Engin Yıldırım'ın istifa etmesi hem de AYM'nin yapısının değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. MHP'li Feti Yıldız "AYM için diğer partililerle iş birliği de yapılabilir" dedi.
 17 Ekim 2020 07:05
+Aa- Yazdır
AYM değişikliği için iş birliğine açık kapı

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımı sonrası tartışmalar devam ederken, AK Parti'li ve MHP'li isimler hem Yıldırım'ın istifa etmesi gerektiğini hem de AYM'nin yapısının değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Gazetemize konuşan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AYM'nin yeni hükümet sistemine göre yapısının değiştirilmesiyle ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi. Yıldız "Anayasa mahkemesinin görevlerinin tekrar belirlenmesi ve muğlaklıkların giderilmesi lazım. Bunun için anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bu konuda şu an hazırlık içindeyiz ve kanun teklifi haline gelmiş hazırlıklar yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı bunu değiştirmeye yetmeyeceği için bu diğer partililerle iş birliği içinde yapılabilir" dedi.

YILDIRIM'A İSTİFA ÇAĞRISI

AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımını hatırlatan Yıldız "10 yıldır AYM'de yargıçlık yapan, başkan vekilliği yapan birinin, AYM'nin 'hak ihlali' kararına, yerel mahkemenin 'yerinde denetimi yapamaz' kararından sonra, 'Işıklar yanıyor' sloganı atması, Türk Milleti'nin gönlünde ve aklında çok kötü çağrışımlar yapmıştır. 'Işıklar yanıyor' bir darbe sloganıdır. İkinci slogan da 'genç subaylar rahatsız'dır. Bunlar söylendikten sonra Türkiye'de demokrasi, öyle ya da böyle katledilmiştir. Ben bunu, bir duygunun dışa vurumu olarak görüyorum. Anayasa mahkemesi kararlarının, bundan sonra tartışma konusu yapılmaması için bu üyenin istifasını vermesi gerekir" diye konuştu.

OYLAMA SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

Feti Yıldız, "kabul" ya da "ret" kararlarının ardından toplumda tartışmalara neden olmamak için, kararların gerekçesiyle birlikte aynı anda açıklanması gerektiğine dikkat çekti. Yıldız, "Şu anda AYM'de bazı kararlarda, 8 karşı oy, 8 kabul oy çıktığında başkanın oyu kararı belirliyor. Üye sayısı 15'e düştükten sonra bu ortadan kalkacaktır. Kararların oyçokluğuyla değil, nitelikli çoğunlukla alınması lazım. AYM, diğer kanunları hem şekil hem içerik yönünden denetlerken kendini Meclis'in yerine koymamalı. Anayasa Mahkemesinin bugüne kadar aldığı kararların hukukla, hakla bir alakası yok. 'Özgürlükçü kararlar alıyorum' görüntüsü vermek için devletin, hukukun işleyişine aykırı kararlar veriliyor" dedi.

BERBEROĞLU KARARINA TEPKİ

Meclis Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da hem AYM'nin Enis Berberoğlu kararını hem de Engin Yıldırım'ın paylaşımını değerlendirdi. Özkaya şunları söyledi: Anayasanın geçici 20. maddesiyle ilgili hüküm açıktı. Enis Berberoğlu, bu hükme göre yargılandı. Yeniden seçilmiş olması, Yargıtay'ın belirttiği yeniden dokunulmazlığı kazandırmaz.

AYM üyesinin bu süreçlerle ilgili geçmişteki darbe çağrışımlarını yapacak şekilde paylaşım yapması ise son derece talihsiz, Anayasa Mahkemesi üyeliği vakar ve saygınlığıyla bağdaşmayan bir davranış olarak görüyorum. Bu kişi mutlaka mahkeme üyeliğinden çekilmelidir. Bu haliyle tartışmalar hiç bitmez ve Yüksek Mahkemenin saygınlığı zarar görür. Bunu da takdir edecek Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyeleridir.

Neşra Durmaz

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek
17 Ekim 2020 06:20		 BM, Ermenistan'ın füze saldırısı sonucu Azerbaycan'da yaşanan sivil kayıplarını kınadı
17 Ekim 2020 06:14
İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti
17 Ekim 2020 03:06		 Ermenistan'dan hain saldırı: Peş peşe tepkiler
17 Ekim 2020 03:04
Adalet Bakanı Gül'den Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki:
17 Ekim 2020 02:07		 Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor
17 Ekim 2020 01:10
Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği
17 Ekim 2020 00:53		 Ermenistan'dan füze saldırısı: Yine sivilleri hedef aldılar
17 Ekim 2020 00:47
17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
17 Ekim 2020 00:09		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
16 Ekim 2020 23:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:20 - 'İstanbul için artış bekliyorduk'07:05 - AYM değişikliği için iş birliğine açık kapı06:50 - Doğalgazı Fatih ile Kanuni birlikte çıkaracak06:30 - Yağış alan yerlerde sıcaklık azalacak - Haritalı06:20 - Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek06:14 - BM, Ermenistan'ın füze saldırısı sonucu Azerbaycan'da yaşanan sivil kayıplarını kınadı
03:06 - İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti03:04 - Ermenistan'dan hain saldırı: Peş peşe tepkiler02:07 - Adalet Bakanı Gül'den Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki:01:10 - Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor01:09 - İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 46 tutuklama00:53 - Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği
00:47 - Ermenistan'dan füze saldırısı: Yine sivilleri hedef aldılar00:12 - Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına dair kanun teklifi neler getiriyor?00:09 - 17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Vakıf üniversitesi personeline ceza soruşturması açılabilir mi?23:47 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23:41 - Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 46 tutuklama
Ermenistan'dan füze saldırısı: Yine sivilleri hedef aldılar
Vakıf üniversitesi personeline ceza soruşturması açılabilir mi?
Ermenistan'dan hain saldırı: Peş peşe tepkiler
Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek
İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti
Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına dair kanun teklifi neler getiriyor?
AYM değişikliği için iş birliğine açık kapı
17 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
BM, Ermenistan'ın füze saldırısı sonucu Azerbaycan'da yaşanan sivil kayıplarını kınadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istasyondaki pastane 1
1917 1
feride 1
antigua ve barbuda 1
karabağ azerbaycanındır 1
hatice tusu 3
ıklık 1
17.10.2020 ermenistan'ın gence kentine saldırması 3
k altak 2
rögardan çıkan adam 2
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam