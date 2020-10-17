Dünya Sağlık Örgütü ile ilaç devleri karşı karşıya
|17 Ekim 2020 07:40
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Bir milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı henüz etkin bir aşı geliştirilemedi. Bu yüzden şimdilik bazı ilaçlar umut olarak görülüyor. Onlardan biri, ABD'li ilaç şirketi Gilead'ın ürettiği Remdevisirin... ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılan Remdevisirin'in ağır hastaların oksijen desteğine ihtiyacını azalttığı ve hastanede kalma süresini 5 güne kadar indirdiği biliniyordu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), söz konusu ilacın klinik hastalarda sınırlı ya da hiç etkisi olmadığını öne süren bir rapor yayınlandı. Yapılan açıklamada "Araştırmamız, 30'dan fazla ülkede 11 bin 266 yetişkin hasta üzerinde gerçekleştirildi. Kesin kanıtlarımız var" denildi.
KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında sadece "Deksametazon"un durumu şiddetli olan hastalarda etkili olduğununu duyurdu.
Deksametazon, kanser tedavisi de dahil birçok alanda tercih ediliyor. Türkiye'de de kullanılan ilaç, vücudun çeşitli bölgelerindeki iltihabı hafifletiyor. Deksametazon'u da başka bir ABD'li şirket üretiyor.
ANINDA TEPKİ GELDİ
DSÖ'ye tepki gösteren Remdevisirin'in üretici ABD'li Gilead ise "DSÖ'nün verileri tutarsız görünüyor. Remdesivirin klinik yararını doğrulayan çok sayıda sağlam kanıtlarla çelişiyor" ifadelerini kullandı.
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