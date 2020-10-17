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Kışanak'a Kobani tutuklaması

Kobani soruşturmasında eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tutuklanırken, eski HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 17 Ekim 2020 08:35
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Kışanak'a Kobani tutuklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu olan Kışanak ve Gülser, bulundukları cezaevlerinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla soruşturma savcısına ifade verdi.

Daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Kışanak tutuklanırken, Yıldırım'ın ise bu dosya kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
DHA
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