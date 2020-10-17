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Fatih ilçe emniyetinden dikkat çeken uygulama!

İstanbul genelinde son dönemde turistleri rahatsız eden dilenci, sahte parfümcü, çalgıcı, hanutçuların artmasından rahatsız olan otel sahiplerine çözüm Fatih Emniyeti'nden geldi.
 17 Ekim 2020 09:25
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Fatih ilçe emniyetinden dikkat çeken uygulama!

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir emniyet amirinin yönetiminde Tarihi Yarımada'daki otelcilerin yer aldığı WhatsApp grubu kurdu. Otelciler, turistleri rahatsız eden seyyar satıcıların, dilencilerin fotoğraf ve videolarını, bulundukları yerle birlikte grupta paylaşıyor.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre böylece Emniyet amirinden haber alan polis ekipleri olay yerine gelerek duruma anında müdahale ediyor.

'DURUMDAN ÇOK RAHATSIZDIK'

Old City Otelciler Platormu'nun önerisiyle Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle toplantı yaptıklarını anlatan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İstanbul Ticaret Odası (İTO) Otelciler Komitesi Başkanı Aydın Karacabay, buldukları çözümü şöyle anlattı:

"İstanbul'un genelinde 4 bin civarında otel var. Bunların büyük bölümü Tarihi Yarımada'da. Bu bölgede dilenciler, sahte parfüm, su, boya, oyuncak satmaya çalışanlar, hanutçulardan, çalgıcılardan biz otelciler çok rahatsızdık. Yapışkanlar, turiste yanaşıyorlar vermeyince gitmiyorlar; sözde keman, akordeon çalıyorlar, 'Çalma' denmesine rağmen gitmiyorlar. 200-300 metre takip ediyorlar ve genelde yabancı uyruklular. Suriyeliler başta olmak üzere her uyruktan varlar. Konuyu Fatih Emniyeti'ne açtık ve çok güzel bir toplantı yaptık. Emniyet amiri ve otelcilerden bir WhatsApp ekibi kuruldu. 30 civarı otelci yer alıyor. Herkesi katmadık ama grupta olmayanlar, olanlara bilgi veriyor. Dolayısıyla tüm otellerden 24 saat akış oluyor. Nerede dilenci, sahte parfümcü varsa fotoğraf, videosunu atıyoruz gruba. Gruptaki emniyet amirimiz ekipleri yönlendiriyor. 10 dakika içinde ekipler gelip alıyorlar. 1 ay oldu başlayalı, hepsine teşekkür ediyoruz."

İL GENELİNDE UYGULANSIN

İTO meclis üyesi de olan Aydın Karacabay, Tarihi Yarımada bölgesinde sorunu büyük ölçüde hallettiklerini belirtirken, Fatih Emniyeti'nin bu uygulamasının İstanbul'un diğer ilçelerine de örnek olmasını istedi. Karacabay, sokakların bu dilencilerden, satıcılardan temizlenmesi için Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın da büyük hassasiyet gösterdiğini zabıta ekiplerini gecikmeksizin yönlendirdiğini söyledi.
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