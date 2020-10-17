Azerbaycan tezkeresi takıldı, gerginlik yaşandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un parlamento heyetiyle birlikte Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyarete ilişkin tezkerenin Meclis Genel Kurulu'ndaki ilk oylamasının toplantı yeter sayısına takılması, iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi.
|17 Ekim 2020 08:55
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Milliyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "190 vekilimiz 'Evet' dedi, 10 eksiğimiz oldu, hepsi ya komisyonda ya genel merkezde ya da toplantılarda. Çünkü muhalefet yaparken Azerbaycan tezkeresine 'Hayır' deneceği, yoklama yapılacağı hiçbirisinin aklına gelmez" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Turan'ın, CHP'yi 20-25 milletvekiliyle kilitlediğine ilişkin sözlerine "Yuh" diyerek tepki verdi. Turan da, "Bu ayıp, bu terbiyesizlik, bu yakışmaz" dedi. Özel ise "CHP'nin ciğerini oyacaksınız, sesimizi çıkarmayacağız. Hiçbir teamüle uymayacağımızı buradan açıkça ilan ediyoruz" diye devam etti. Daha sonra oylamada tezkere kabul edildi.
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