1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan sınıra 'ses silahı' planlıyor! Kulağı sağır edecekler

Atina yönetimi, Meriç sınırında mülteci ve göçmenlere karşı kullanılmak üzere insanları sağır edebilecek cihazlar satın aldı. Yunanistan ayrıca sınırda 26.5 kilometrelik yeni duvar inşasına da başladı.
 17 Ekim 2020 09:15
+Aa- Yazdır
Yunanistan sınıra 'ses silahı' planlıyor! Kulağı sağır edecekler

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre: Yunanistan hükümeti Meriç hududunda, bir yandan olası mülteci ve göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere insanları sağır edebilecek güçte ses dalgaları üreten Uzun Erimli Akustik Cihaz (LRAD) cihazları satın alırken, diğer yandan 26.5 kilometrelik yeni duvar inşasına başladı. Edinilen bilgilere göre bir süre önce satın alınan 2 adet seyyar LRAD cihazı geçtiğimiz günlerde, Yunan Polis Teşkilatı'na teslim edildi. "Ses topu" da denilen seyyar cihazlar, Meriç hududu yakınındaki Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrinde bulunuyor.

YÜKSEK DESİBEL

LRAD cihazından çıkan ses dalgaları 2 kilometreye kadar yayılabiliyor. Sesin rahatsız etmesi için 300 metrelik uzaklık yetiyor. Cihaz, kulaklarda çınlama yaratıyor, bu da kitlelerde şaşkınlığa, paniğe yol açıyor. LRAD cihazlarından çıkan ses dalgalarında desibelin yüksek tutulması ise kalıcı sağırlığa neden olabiliyor.

ÜÇ AYRI NOKTADA İNŞA

Kalıcı sağırlık için 160 desibel yeterken, aygıt 152 desibele kadar ulaşıyor. 30 derecelik açının dışında kalanlar sesten etkilenmiyor. Meriç'teki Yunan sınır güçleri bir süre önce 15 adet termal kamera, 5 adet plastik bot, 10 adet zırhlı devriye aracı ve 4 adet insansız hava aracı (İHA) ile de takviye edildi.

Bu arada, Meriç hududunda toplam 26.5 kilometrelik uzunluğunda ve yaklaşık 4.5 metre yüksekliğinde yeni duvarın inşası başladı. Duvar, Farecik (Ferres) mevkiinde, 9, 15 ve 2.5 kilometre uzunluğunda üç ayrı noktada inşa edilecek. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in bugün ziyaret etmesi beklenen Meriç hududunda ayrıca, Pazarkule'nin karşısındaki Kastanies'ten Nea Vissa köyüne kadar uzanan ve 2012'de inşa edilen 10.3 kilometrelik tel çitte de bakım-onarım çalışmaları yapılacak.

UZMAN GÖRÜŞÜ

- 'BASKI OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORLAR'

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: "LRAD, son dönemlerde toplumsal olaylarda polis ve jandarmanın envanterine giren bir cihaz. Yüksek frekanslı sesler verip toplulukların rahatsız olmasını ve dağılmasını sağlıyor. Yunanistan'ın envanterine bu cihazı katması elbette olumlu bir gelişme değil. Doğru bir metot da değil. İnsanları sesle etkileyerek onların istikrarını bozmak ve sağlık durumunu etkileyerek dağıtma amacı güdüyor. Bu aletin kullanılması sadece göçmenleri değil, 2 kilometrelik alanda yaşayan ne kadar insan varsa hepsini rahatsız edecektir. Sınırda Türk köyleri bulunuyor. Yunan polisleri 'Sınır güvenliğimizi koruyoruz' adı altında Türk köylerinde yaşayan kişileri rahatsız etme ve Türkiye üzerinde bir baskı oluşturma amacı güdüyor."

- 'PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞA YOL AÇABİLİR'

KBB Uzmanı Prof. Dr. Metin Yılmaz: "Normal bir insanın günlük konuşma ses aralığı 2 bin ile 4 bin hertz arasındadır. 8 bin ile 20 bin hertz arasındaki sesler yüksek frekanslı sesler olarak adlandırılır. 16 bin hertzden sonra insan kulağının bu sesleri duyması çok zorlaşır. Örneğin insanın duyamadığı ama köpeklerin duyduğu 14 bin hertzlik sesler oluyor. Bunu duyan köpek o sesten duyduğu rahatsızlıkla ortamdan uzaklaşabiliyor. İnsan yüksek ses duymuyor ancak yüksek frekans yüzünden baş ağrısı, kusma sersemlik kulak çınlaması gibi etkileri oluyor. Bu sesten korunmanın tek yolu o frekansa özgü kulaklık kullanmaktır. Bu duruma çok maruz kalan insanlarda psikolojik rahatsızlıklar, sürekli kulak çınlaması gibi etkiler görülebilir."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor'
17 Ekim 2020 09:30		 Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış
17 Ekim 2020 09:15
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracak iddiasına cevap
17 Ekim 2020 09:11		 Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor
17 Ekim 2020 09:04
AYM değişikliği için iş birliğine açık kapı
17 Ekim 2020 07:05		 Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek
17 Ekim 2020 06:20
BM, Ermenistan'ın füze saldırısı sonucu Azerbaycan'da yaşanan sivil kayıplarını kınadı
17 Ekim 2020 06:14		 Ermenistan, füzelerle Gence ve Mingeçevir'e saldırdı: Çok sayıda ölü var
17 Ekim 2020 05:47
İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti
17 Ekim 2020 03:06		 Ermenistan'dan hain saldırı: Peş peşe tepkiler
17 Ekim 2020 03:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:43 - Azerbaycan ordusu, Fuzuli kentini işgalden kurtardı09:30 - 'Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor'09:25 - Fatih ilçe emniyetinden dikkat çeken uygulama!09:23 - Virüs riskine karşı, sinekkaydı tıraş önerisi09:15 - Yunanistan sınıra 'ses silahı' planlıyor! Kulağı sağır edecekler09:15 - Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış
09:11 - Deniz Baykal'ın kızından parti kuracak iddiasına cevap09:04 - Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor09:00 - 67 yaşında 'Gazi' sayıldı08:59 - 90 yaşındaki Rahmi Koç koronavirüse yakalandı08:55 - Azerbaycan tezkeresi takıldı, gerginlik yaşandı08:50 - İstanbul'daki son depremin yeri ve büyüklüğü ikiye böldü
08:35 - Kışanak'a Kobani tutuklaması08:22 - 'İlacı kim enjekte etti hala belirsiz'08:10 - 'Scooter' şeridi tartışması07:55 - Kısa çalışma devam varlık barışı yolda07:40 - Dünya Sağlık Örgütü ile ilaç devleri karşı karşıya
07:30 - Adana'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 46 tutuklama
Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek
Ermenistan, füzelerle Gence ve Mingeçevir'e saldırdı: Çok sayıda ölü var
AYM değişikliği için iş birliğine açık kapı
'İlacı kim enjekte etti hala belirsiz'
90 yaşındaki Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
Vakıf üniversitesi personeline ceza soruşturması açılabilir mi?
Kısa çalışma devam varlık barışı yolda
Azerbaycan tezkeresi takıldı, gerginlik yaşandı
Ermenistan'dan hain saldırı: Peş peşe tepkiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jarrell eddie 1
Atlarda nişaneler 1
saint vincent ve grenadinler 1
resetlemek 1
Yeşim Arpat 1
Amber 2
farbela 1
barbados 1
sinop'ta s400 denendiği iddiası 1
karabağ azerbaycanındır 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Niksar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Ticaret Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 12 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İzmir İbb Grandplaza Gıda Turizm 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam