67 yaşında 'Gazi' sayıldı
|17 Ekim 2020 09:00
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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Niyazi Doğru (67), 1973 yılında Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken, bir grupla girdiği çatışma sonucu yaralandı. Doğru'nun yaralanması olayı o dönem yerel basında "Komünistlerin vurduğu jandarma erimizin sağlık durumu düzeliyor" başlığıyla haber yapıldı. Doğru, tedavi edildikten sonra birliğine geri döndü. Komutanların, "Seni çürüğe ayıralım" önerisini, "Bizim o taraflarda kız vermiyorlar komutanım. Zaten 6 ay kaldı askerliğime. Çürüğe ayrılmak istemiyorum" diyerek reddetti. Dava dosyasına göre Doğru'nun daha sonra, vazife malulü sayılması için 1976 yılında yaptığı başvuru, kendisine 1974 yılında "askerliğe elverişlidir" şeklinde verilen rapor dikkate alınarak reddedildi.
GEÇEN YIL DAVA AÇTI
Doğru, 2019 yılında bir kez daha SGK'ya başvurarak, vazife malulü sayılmasını istedi. Ancak SGK reddetti. Bunun üzerine Doğru avukatı İsmail Kılıç aracılığıyla Ankara 13. İdare Mahkemesi'ne SGK'nın ret kararının iptali için dava açtı. Yeni rapor da aldıran mahkeme 3 Eylül günü oybirliği ile Doğru'nun vazife malulü sayılmasına karar verdi. Kararda, Doğru'nun terörle mücadelede yaralandığı konusunda tereddüt bulunmadığı vurgulandı.
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