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Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişine devam ediyor.
 17 Ekim 2020 09:04
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Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönünde durumun gerginliğini koruduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinin farklı yönlerdeki savunma hatlarını kırmayı ve ilerlemeyi başardığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan askerlerinin operasyonlarda bazı elverişli tepe ve mevzileri ele geçirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 7 T-72 tank, 2 Grad füze sistemi, 8 D-30 ve 1 D-20 obüs, mühimmat taşıyan 10 aracın imha edildiği aktarıldı.

Ermenistan ordusu 5. muhrip alayı 1. taburunun çok sayıda ölü ve yaralı bırakarak geri çekildiğine dikkat çekilen açıklamada, 1. motorize alayından yaklaşık 300 askerin mevzilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı.

Ermenistan ordusunun insani ateşkesi alenen ihlal ettiği altı çizilen açıklamada, sabah saatlerinden başlayarak Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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