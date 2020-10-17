Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor
|17 Ekim 2020 09:04
|+Aa- Yazdır
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönünde durumun gerginliğini koruduğu belirtildi.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinin farklı yönlerdeki savunma hatlarını kırmayı ve ilerlemeyi başardığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan askerlerinin operasyonlarda bazı elverişli tepe ve mevzileri ele geçirdiği vurgulandı.
Açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 7 T-72 tank, 2 Grad füze sistemi, 8 D-30 ve 1 D-20 obüs, mühimmat taşıyan 10 aracın imha edildiği aktarıldı.
Ermenistan ordusu 5. muhrip alayı 1. taburunun çok sayıda ölü ve yaralı bırakarak geri çekildiğine dikkat çekilen açıklamada, 1. motorize alayından yaklaşık 300 askerin mevzilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı.
Ermenistan ordusunun insani ateşkesi alenen ihlal ettiği altı çizilen açıklamada, sabah saatlerinden başlayarak Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor'
17 Ekim 2020 09:30
|Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış
17 Ekim 2020 09:15
|Yunanistan sınıra 'ses silahı' planlıyor! Kulağı sağır edecekler
17 Ekim 2020 09:15
|Deniz Baykal'ın kızından parti kuracak iddiasına cevap
17 Ekim 2020 09:11
|AYM değişikliği için iş birliğine açık kapı
17 Ekim 2020 07:05
|Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek
17 Ekim 2020 06:20
|BM, Ermenistan'ın füze saldırısı sonucu Azerbaycan'da yaşanan sivil kayıplarını kınadı
17 Ekim 2020 06:14
|Ermenistan, füzelerle Gence ve Mingeçevir'e saldırdı: Çok sayıda ölü var
17 Ekim 2020 05:47
|İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti
17 Ekim 2020 03:06
|Ermenistan'dan hain saldırı: Peş peşe tepkiler
17 Ekim 2020 03:04