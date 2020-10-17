Deniz Baykal'ın kızından parti kuracak iddiasına cevap
|17 Ekim 2020 09:11
|+Aa- Yazdır
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın liderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni parti çalışmasının içinde olduğu belirtilen isimler Hürriyet'e konuştu:
SÖZ KONUSU DEĞİL
Prof. Aslı Baykal: Böyle bir şey yok, hiçbir şekilde de söz konusu değil.
Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen:
Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok.
Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş:
Yönetim partiye güvenmediği için CHP'liler çok rahatsız. Parti içi demokrasi olmadığı için CHP nefes alamıyor. Çözüm arıyoruz, öncelik çözümü partide bulmak.
Eski CHP milletvekili Onur Öymen: Bu iddianın aslı, esası yok. Ben böyle bir projenin içinde değilim.
Eski CHP milletvekili Şahin Mengü: Bütün arkadaşlar böyle bir şeyin içinde değil. Bir arkadaş kendini pazarlamak için yapıyor olmalı.
Eski CHP milletvekili Mustafa Özyürek: Partimin üyesiyim ve ayrılma gibi bir düşüncem de yok. Böyle bir oluşumdan haberim de yok.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor'
17 Ekim 2020 09:30
|Bir milletvekili tam 45 kez Koronavirüs testi yaptırmış
17 Ekim 2020 09:15
|Yunanistan sınıra 'ses silahı' planlıyor! Kulağı sağır edecekler
17 Ekim 2020 09:15
|Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor
17 Ekim 2020 09:04
|AYM değişikliği için iş birliğine açık kapı
17 Ekim 2020 07:05
|Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek
17 Ekim 2020 06:20
|BM, Ermenistan'ın füze saldırısı sonucu Azerbaycan'da yaşanan sivil kayıplarını kınadı
17 Ekim 2020 06:14
|Ermenistan, füzelerle Gence ve Mingeçevir'e saldırdı: Çok sayıda ölü var
17 Ekim 2020 05:47
|İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti
17 Ekim 2020 03:06
|Ermenistan'dan hain saldırı: Peş peşe tepkiler
17 Ekim 2020 03:04