'Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor
|17 Ekim 2020 09:30
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Çavuşoğlu: "Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor"
Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor.Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can #Azerbaycan'ın daima yanındayız.Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 17, 2020
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