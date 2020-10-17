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Sanayi Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlar uzaktan denetlenebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlar, doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlarda bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan denetlenebilecek.
 17 Ekim 2020 09:44
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Sanayi Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlar uzaktan denetlenebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, kapsam genişletme başvurusunda bulunanlar da dahil olmak üzere başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla kuruluşun idari yapısını ve yetkinliğini öncelikle yerinde denetleyecek.

Doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlarda denetimler, bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan gerçekleştirilebilecek.

Denetim sonucunda değerlendirme raporu hazırlanacak ve kuruluşun yeterli olmadığı tespit edilirse başvuru reddedilecek.

Onaylanmış kuruluşun, görevlendirildiği teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetlerin yeterliliğinin izlenmesine ilişkin denetimlerin yerinde yapılması öncelik taşırken, uzaktan denetim olağanüstü durumlarda yapılabilecek.
Anadolu Ajansı
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