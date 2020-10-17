CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı

Yıkılan binadan cansız bedenlerin çıkarıldığı sıra Öztürk, "Çok üzücü, bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Eli elime değdi" sözleri sonrası gözleri doldu.

Ermenistan, alçak saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Çok sayıda binanın yıkıldığı saldırıda enkazlardan cansız bedenler ve yaralılar çıkarıldı. Sıcağı sıcağına olay yerine giden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, canlı yayında yaşananları aktarırken sakinliğini koruyamadı.

Öztürk, "Bir kadını çıkardılar. Üzücü bir haber vereceğim. Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Küçücük. Kan içindeydi. Eli elime değdi. O kadar kötüydü ki... Her yanı kan içindeydi." sözleri sonrası gözleri doldu.

Bir kadın askerle konuşan Öztürk; "Beni çok etkileyen bir olay oldu burada. bir kadın asker Azerbaycan askeri gözyaşlarını tutamadı. Kadın asker, "Sizi her şeyi görüyorsunuz, küçük çocukları görüyordunuz. Bunların günahı neydi" dedi.