Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 3'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
|17 Ekim 2020 10:42
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 silahlı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonun sürdüğü ifade edilen açıklamada, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi.
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