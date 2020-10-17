Şentop'tan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki
"Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler"
|17 Ekim 2020 10:52
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki göstererek "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler." dedi.
Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "haydut devlet Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum sivillerin hedef alındığını" belirtti.
TBMM Başkanı Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler." ifadelerini kullandı.
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