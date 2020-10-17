'Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır. Önemli yatırımlar yaparak 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayımızı son 18 yılda 56'ya çıkarmamız da bunun bir göstergesi. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacaktır.'
|17 Ekim 2020 10:59
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır. Önemli yatırımlar yaparak 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayımızı son 18 yılda 56'ya çıkarmamız da bunun bir göstergesi. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacaktır.'
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